Velvet
Folge 16: Tag der Entscheidung
46 Min.
Ana versucht verzweifelt, Alberto zurückzugewinnen, doch er bleibt unversöhnlich. Clara wird überraschend zum Star des Abends, während sich Luisa heimlich davonstiehlt. Ein ungelesener Brief droht, alles zu verändern, als er in falsche Hände gerät. Können die Liebenden zueinander finden, oder werden Missverständnisse und Intrigen ihre Zukunft zerstören?
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
