Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Tag der Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 16
Joyn Plus
Tag der Entscheidung

Tag der EntscheidungJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 16: Tag der Entscheidung

46 Min.

Ana versucht verzweifelt, Alberto zurückzugewinnen, doch er bleibt unversöhnlich. Clara wird überraschend zum Star des Abends, während sich Luisa heimlich davonstiehlt. Ein ungelesener Brief droht, alles zu verändern, als er in falsche Hände gerät. Können die Liebenden zueinander finden, oder werden Missverständnisse und Intrigen ihre Zukunft zerstören?

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen