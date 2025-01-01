Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Alles auf eine Karte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 18
Joyn Plus
Alles auf eine Karte

Alles auf eine KarteJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 18: Alles auf eine Karte

46 Min.Ab 6

Im Modehaus "Galerías Velvet" spitzt sich die Lage zu. Während die neue Kollektion zu floppen droht, setzen alle ihre Hoffnungen auf einen möglichen Besuch der Fürstin von Monaco. Liebeswirrwarr und persönliche Dramen erschüttern die Belegschaft: Carmen verlässt ihre Mutter, Pedro und Rita nähern sich an, und Clara träumt von einer Filmkarriere. Ana kämpft mit gebrochenem Herzen, während Alberto einen gefährlichen Deal eingeht.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen