SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 19
Folge 19: Wahrheit oder Pflicht

46 Min.

Raúl de la Rivas kühner Plan lockt die Fürstin von Monaco an. Pedro ringt mit seinen Gefühlen für Rita, Ana sucht nach neuen Perspektiven, und Clara erlebt eine schmerzhafte Desillusionierung. Alberto wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als Cristina von seiner Jugendliebe erfährt.

