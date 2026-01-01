Velvet
Folge 26: Der Tag der Wahrheit
46 Min.
Am Tag der Hochzeit überschlagen sich die Ereignisse in der "Galerías Velvet". Ana hat ein Vorstellungsgespräch, während Alberto mit Zweifeln ringt - ein Brief seines verstorbenen Vaters stellt alles infrage. Cristina strahlt als Braut, doch Schatten der Vergangenheit bedrohen Raúls Zukunft.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
