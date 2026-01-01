Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 26
46 Min.

Am Tag der Hochzeit überschlagen sich die Ereignisse in der "Galerías Velvet". Ana hat ein Vorstellungsgespräch, während Alberto mit Zweifeln ringt - ein Brief seines verstorbenen Vaters stellt alles infrage. Cristina strahlt als Braut, doch Schatten der Vergangenheit bedrohen Raúls Zukunft.

