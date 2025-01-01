Velvet
Folge 3: Der neue Geschäftsführer
46 Min.Ab 6
Alberto und seine Familie trauern um Don Rafael, der nach einem dramatischen Sturz verstorben ist. Ana erweist dem Patriarchen ebenfalls die letzte Ehre und bricht bei der Beisetzung zusammen. Obwohl das Familienunternehmen bankrott ist, übernimmt Alberto den Chefposten in der "Galerías Velvet" - und löst damit Protest seitens seiner Schwester Patricia aus. Wird es ihm gelingen, den maroden Betrieb zu sanieren?
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
