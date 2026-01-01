Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Am Scheideweg

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Am Scheideweg

Am ScheidewegJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 5: Am Scheideweg

46 Min.

Um die "Galerías Velvet" zu retten, muss Alberto Don Gerardos Tochter Cristina nun einen Antrag machen und verabredet sich mit ihr in einem feinen Restaurant. Ana soll ein zerrissenes Kleid flicken, welches ausgerechnet Cristina gehört. Ihre Kollegin Luisa rät ihr unterdessen, nicht so schnell aufzugeben und um Alberto zu kämpfen ...

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen