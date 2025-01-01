Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Herzflimmern

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Herzflimmern

HerzflimmernJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 6: Herzflimmern

46 Min.Ab 6

Ana musste mit eigenen Augen ansehen, wie Alberto sich mit Christina verlobt hat. Trotzdem verbringt sie eine leidenschaftliche Zeit mit ihm und er macht ihr klar, dass sie seine wahre Liebe ist. Doch bald kommt der nächste Rückschlag: Ana soll das Hochzeitskleid für Cristina schneidern! Alberto plant unterdessen eine Kollektion mit dem Modeschöpfer Raúl de la Riva, mit dem sein Vater nicht zusammenarbeiten wollte.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen