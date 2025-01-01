Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Retterin in der Not

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Retterin in der Not

Retterin in der NotJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 7: Retterin in der Not

45 Min.Ab 6

Ana findet Alberto ohnmächtig in seinem Büro auf. Jemand hat ihm einen Schlag auf den Kopf gegeben und den Tresor geknackt. Mit gemischten Gefühlen verständigt sie die Polizei, denn sie Angst, dass ihre Affäre mit Alberto auffliegt. Derweil trifft der Modeschöpfer Raúl de la Riva in der "Galerías Velvet" ein ...

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen