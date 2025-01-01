Velvet
Folge 7: Retterin in der Not
45 Min.Ab 6
Ana findet Alberto ohnmächtig in seinem Büro auf. Jemand hat ihm einen Schlag auf den Kopf gegeben und den Tresor geknackt. Mit gemischten Gefühlen verständigt sie die Polizei, denn sie Angst, dass ihre Affäre mit Alberto auffliegt. Derweil trifft der Modeschöpfer Raúl de la Riva in der "Galerías Velvet" ein ...
