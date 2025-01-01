Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9
Folge 9: Höhenflüge

46 Min.

Im Auftrag ihrer Mutter Doña Gloria spioniert Patricia ihren Bruder Alberto aus. Sie soll herausfinden, ob er eine Affäre mit Ana hat. In der Zwischenzeit wird der Vertrag mit dem Modemacher de la Riva und die Verlobung zwischen Alberto und Cristina verkündet. Ana möchte Alberto überraschen und dekoriert die Dachterrasse der "Galerías Velvet", wo sich beide öfters heimlich treffen. Leider wartet sie vergebens auf ihren Liebsten ...

