Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Weiße Weihnachten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 13
Joyn Plus
Weiße Weihnachten

Weiße WeihnachtenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 13: Weiße Weihnachten

46 Min.

Ein unerwarteter Schneesturm wirbelt die Weihnachtspläne der "Galerías Velvet" durcheinander. Die Mitarbeiter finden sich zu einem improvisierten Fest zusammen, während ihre persönlichen Dramen weiterschwelen. Ana ringt um ihre Beziehung zu Carlos, Rita trauert um ihre verlorene Liebe, und Clara steht vor einer Entscheidung zwischen Mateo und seinem Bruder Lucas.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen