Velvet
Folge 13: Weiße Weihnachten
46 Min.
Ein unerwarteter Schneesturm wirbelt die Weihnachtspläne der "Galerías Velvet" durcheinander. Die Mitarbeiter finden sich zu einem improvisierten Fest zusammen, während ihre persönlichen Dramen weiterschwelen. Ana ringt um ihre Beziehung zu Carlos, Rita trauert um ihre verlorene Liebe, und Clara steht vor einer Entscheidung zwischen Mateo und seinem Bruder Lucas.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren