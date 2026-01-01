Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt, verlobt, verheiratet

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 14
Folge 14: Verliebt, verlobt, verheiratet

46 Min.

Das Liebesdreieck zwischen Clara, Mateo und Lucas spitzt sich zu, während Rita eine verzweifelte Lüge spinnt, um Pedros Hochzeit zu verhindern. Doña Blanca erfährt schockierende Informationen über ihre Vergangenheit, und Ana ringt mit ihren Gefühlen für Carlos und Alberto. Inmitten des Weihnachtschaos, droht Anas geheimes Label aufzufliegen, als Raúl sie bei einem nächtlichen Diebstahl ertappt.

