Der Bräutigam, der sich nicht trautJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 16: Der Bräutigam, der sich nicht traut
46 Min.
Pedros Hochzeit nimmt eine dramatische Wendung, als er Rita seine Liebe gesteht. Währenddessen kämpft Alberto mit den Folgen seines Seitensprungs und der schockierenden Enthüllung über seine wahre Mutter. Raúls kreative Renaissance und Luisas Gesangskarriere bringen frischen Wind, doch Claras berufliche Ambitionen sorgen für Spannungen mit Mateo.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren