Velvet
Folge 18: Verletzte Gefühle
45 Min.
Während Alberto sich seiner todkranken Mutter Isabel widmet, ringt Cristina um seine Aufmerksamkeit. Ana balanciert zwischen Carlos' Zuneigung und ihrer verborgenen Liebe zu Alberto. Clara, von den Brüdern Mateo und Lucas umworben, zieht sich verletzt zurück. Inmitten der Valentinstags-Vorbereitungen plant Pedro seinen Heiratsantrag an Rita, doch ein vermeintlich verhexter Ring droht seine Pläne zu durchkreuzen.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
