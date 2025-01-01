Velvet
Folge 2: Im Aufwind
46 Min.
In der "Galerías Velvet" überschlagen sich die Ereignisse. Alberto ringt um die Zukunft des Unternehmens, während Ana ihm mit klugen Ratschlägen zur Seite steht. Auf der traditionellen Kirmes kreuzen sich die Wege der Liebenden, doch nicht alle finden ihr Glück. Ein unerwarteter Besucher droht, das fragile Gleichgewicht zu erschüttern.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren