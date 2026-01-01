Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Einsame Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4
Einsame Entscheidung

Velvet

Folge 4: Einsame Entscheidung

46 Min.Ab 6

Alberto kämpft mit familiären Intrigen. Clara entdeckt Mateos Täuschung und stellt sich ungewollt seiner Familie. Doña Blanca beendet ihre geheime Affäre. Eine mysteriöse Frau aus der Vergangenheit droht, Albertos Familienbild zu erschüttern. Enrique stellt Alberto vor vollendete Tatsachen, indem er eigenmächtig einen neuen Modeschöpfer engagiert.

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

