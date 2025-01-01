Velvet
Folge 5: Liebe, Lüge, Leidenschaft
46 Min.Ab 12
Ein exzentrischer Modeschöpfer wirbelt die Pläne durcheinander, während Alberto um die Kontrolle ringt. Eine mysteriöse Neuanstellung weckt Albertos Interesse, während Ana zwischen beruflichem Erfolg und Herzensangelegenheiten balanciert. Die Zukunft des Modehauses und seiner Mitarbeiter steht auf dem Spiel.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren