Velvet

Liebe, Lüge, Leidenschaft

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5
Liebe, Lüge, Leidenschaft

Velvet

Folge 5: Liebe, Lüge, Leidenschaft

46 Min.Ab 12

Ein exzentrischer Modeschöpfer wirbelt die Pläne durcheinander, während Alberto um die Kontrolle ringt. Eine mysteriöse Neuanstellung weckt Albertos Interesse, während Ana zwischen beruflichem Erfolg und Herzensangelegenheiten balanciert. Die Zukunft des Modehauses und seiner Mitarbeiter steht auf dem Spiel.

