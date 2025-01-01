Velvet
Folge 7: Siegerinnen
46 Min.
Alberto und Ana kämpfen um den Airsa-Vertrag. Doña Blanca und Isabel ringen um die Vorherrschaft im Atelier, Pedro deckt Adolfos Geheimnis auf, und Luisa triumphiert beim Gesangswettbewerb. Wird es Alberto und Ana gelingen, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat zueinanderzufinden?
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
