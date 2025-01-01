Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Neue Allianzen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1
Neue Allianzen

Neue Allianzen

Velvet

Folge 1: Neue Allianzen

44 Min.Ab 6

Alberto kehrt mit seiner neuen Liebe Ana zurück, doch Cristina sinnt auf Rache. Während Mateo ein pikantes Geheimnis hütet, droht Raúl de la Rivas neueste Kollektion zu scheitern. Kann Estebán die Situation retten? Unterdessen sorgen sich Rita und Pedro um ihre Zukunft in der "Galerías". Wird Don Emilio eine Lösung finden? Und welche düsteren Pläne schmieden Cristina und Bárbara im Verborgenen?

