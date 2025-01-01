Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Ende der Schonzeit

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 11
Ende der Schonzeit

Velvet

Folge 11: Ende der Schonzeit

45 Min.Ab 6

Albertos Affäre mit Sara kommt ans Licht, woraufhin Ana verschwindet. Kann ihre Liebe diese Prüfung überstehen? Unterdessen kehrt Enrique zurück und droht damit, Estebáns Verrat aufzudecken. Doña Pilar hält verzweifelt an ihrer Intrige fest. Währenddessen verkompliziert Cristinas Schwangerschaft die ohnehin angespannte Situation. Wird das Lügengeflecht die "Galerías Velvet" in den Abgrund reißen?

