Velvet
Folge 13: Vor dem Sturm
46 Min.Ab 6
Vor der großen Modenschau steigt die Spannung in der "Galerías Velvet". Ana kämpft mit Nervosität und vermisst Albertos Unterstützung, während er heimlich seine Ehe annullieren lässt. Nach der Zurückweisung durch Víctor schmiedet Cristina Rachepläne gegen Alberto. Unterdessen blüht Lucía in der Schneiderei auf, und Patricia verlobt sich mit Valentín - doch hat sie Hintergedanken dabei?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren