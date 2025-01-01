Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 14
Folge 14: In der Höhle des Löwen

46 Min.Ab 12

Cristina sabotiert Anas Modenschau-Debüt, als sie die Affäre zwischen Alberto und Ana der Presse gegenüber enthüllt. Trotz begeisterter Reaktionen auf die Kollektion verlassen die Gäste den Saal, als Ana vorgestellt wird. Alberto erfährt die schockierende Wahrheit über Cristinas Schwangerschaft. Kann das Modehaus diesen Imageschaden überwinden? Und was bedeutet Cristinas Lüge für ihre Zukunft in der "Galerías Velvet"?

