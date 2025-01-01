Velvet
Alberto verlässt überraschend Madrid, um Ana den Weg für ihre Karriere zu ebnen. Doch die Zukunft der "Galerías" steht auf dem Spiel: Enzo Cafiero hat das Modehaus übernommen, und Ana muss sich zwischen beruflichen Chancen und der Liebe entscheiden. Kann Ana Alberto noch einholen und ihre Beziehung retten, ohne ihren Traum als Designerin aufzugeben? Währenddessen ringt Mateo mit der plötzlichen Verantwortung für das Unternehmen.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
