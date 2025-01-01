Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Abgestürzt

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 19
Joyn Plus
Abgestürzt

AbgestürztJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 19: Abgestürzt

44 Min.Ab 6

Ana entscheidet sich, Alberto nach Kuba zu folgen, trotz der Chance auf eine internationale Karriere unter Enzo Cafiero. Doch als sie abreisen will, erschüttert eine Nachricht alle: Ein Flugzeug nach Havanna ist abgestürzt. Könnte Alberto an Bord gewesen sein? Währenddessen kehren Cristina und Bárbara zurück, nur um von Enzo Cafieros Übernahme überrascht zu werden.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen