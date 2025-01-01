Velvet
Folge 19: Abgestürzt
44 Min.Ab 6
Ana entscheidet sich, Alberto nach Kuba zu folgen, trotz der Chance auf eine internationale Karriere unter Enzo Cafiero. Doch als sie abreisen will, erschüttert eine Nachricht alle: Ein Flugzeug nach Havanna ist abgestürzt. Könnte Alberto an Bord gewesen sein? Währenddessen kehren Cristina und Bárbara zurück, nur um von Enzo Cafieros Übernahme überrascht zu werden.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
