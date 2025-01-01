Velvet
Folge 2: Der Mann des Jahres
44 Min.Ab 6
Bei seiner Ehrung zum "Mann des Jahres" wird Albertos Glück mit Ana jäh erschüttert: Seine Noch-Ehefrau Cristina verkündet ihre Schwangerschaft. Zerrissen zwischen Pflicht und Leidenschaft, muss Alberto eine folgenschwere Entscheidung treffen. Wird er zu Cristina zurückkehren oder an seiner Liebe zu Ana festhalten? Die Zukunft der "Galerías Velvet" steht auf Messers Schneide.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
