Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Traurige Gewissheit

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 20
Joyn Plus
Traurige Gewissheit

Traurige GewissheitJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 20: Traurige Gewissheit

44 Min.Ab 12

Ana klammert sich verzweifelt an die Hoffnung, dass Alberto den Flug verpasst haben könnte, während Sara in Kuba nach Überlebenden sucht. Unterdessen sieht Bárbara die Tragödie als Chance, um Cristinas Ruf als trauernde Witwe wiederherzustellen. In der Zwischenzeit bekommt Rita eine erschütternde medizinische Diagnose und Patricia wird von Schuldgefühlen geplagt - hatte sie ihrem Bruder doch den Tod gewünscht?

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen