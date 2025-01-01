Velvet
Folge 9: Glück im Spiel
46 Min.Ab 6
Alberto setzt in einem riskanten Pokerspiel die Zukunft des Modehauses aufs Spiel. Außerdem lehnt Ana den Einzug in seine Villa ab und fordert einen Neuanfang. Kann Alberto das Vertrauen in sein Unternehmen wiederherstellen und gleichzeitig seine Beziehung zu Ana retten? Währenddessen kämpft Cristina mit allen Mitteln gegen die Annullierung ihrer Ehe und Patricia enthüllt die Identität des Maulwurfs der Konkurrenz.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
