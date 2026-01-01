Velvet
Folge 1: Willkommen in den 60ern
45 Min.Ab 6
Mit einem renommierten Preis und vielen neuen Ideen in petto kehrt Ana von einer Reise aus London zurück und bittet um ein Gespräch mit Marco. Die Eindrücke aus Europa haben sie zu der Idee verleitet, eine Prêt-à-Porter-Linie bei Velvet einzuführen, um Mode für jedermann zugänglich zu machen. Doch Marco lehnt ihren Vorschlag entschieden ab. Obendrein trifft Ana auf ihre Erzfeindin Cristina, die lange Zeit in Sanatorien untergebracht war und nun zum Modeimperium zurückkehren will.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
