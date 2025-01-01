Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 11
Folge 11: Sieg und Niederlage

46 Min.Ab 12

Es gibt gute Nachrichten: Rita hat sich von ihrer Operation erholt und scheint den Krebs besiegt zu haben. Daher zögert sie auch nicht lange und nimmt ihre Arbeit wieder auf, um bei dem letzten Feinschliff von Anas neuer Kollektion mitzuwirken. Da alles wieder in geregelten Bahnen läuft, besteht Carlos darauf, den Hochzeitstermin nun endlich festzulegen. Valentín liegt unterdessen nach einem Jagdunfall im Koma. Was Enrique wohl damit zu tun hat?

