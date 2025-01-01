Velvet
Folge 13: Mit fremden Federn
46 Min.Ab 12
Da die Kundinnen der Galerías nach der neuen Prêt-à-Porter-Kollektion fragen, beschließt Marco, eine Modenschau zu veranstalten - ungeachtet dessen, dass sich Ana in Rom befindet und somit kein Mitspracherecht hat. In der Zwischenzeit hat Enrique mitbekommen, dass sich Patricia in einem Rechtsstreit mit ihrer Ex-Schwiegermutter befindet, die sie des Ehebruchs bezichtigt. Obgleich Patricia den Vorwurf abstreitet, könnte die Affäre der beiden schon bald ans Tageslicht kommen.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren