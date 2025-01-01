Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Neue Horizonte

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 14
Joyn Plus
Neue Horizonte

Neue HorizonteJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 14: Neue Horizonte

44 Min.Ab 12

Enrique und Patricia werden verdächtigt, etwas mit dem mysteriösen Tod von Valentín zu tun zu haben, der offensichtlich nicht durch eine natürliche Ursache gestorben ist. Marcos perfider Plan, Ana mit der Modenschau auszuspielen, veranlasst sie dazu, ein Kündigungsschreiben aufzusetzen. Doch damit nicht genug: Marco plant obendrein, Velvet an Mauricio Barroso zu verkaufen, der aber nur zusagt, wenn er die Exklusivrechte für Anas Prêt-à-Porter-Kollektion erhält ...

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen