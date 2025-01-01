Velvet
Folge 14: Neue Horizonte
44 Min.Ab 12
Enrique und Patricia werden verdächtigt, etwas mit dem mysteriösen Tod von Valentín zu tun zu haben, der offensichtlich nicht durch eine natürliche Ursache gestorben ist. Marcos perfider Plan, Ana mit der Modenschau auszuspielen, veranlasst sie dazu, ein Kündigungsschreiben aufzusetzen. Doch damit nicht genug: Marco plant obendrein, Velvet an Mauricio Barroso zu verkaufen, der aber nur zusagt, wenn er die Exklusivrechte für Anas Prêt-à-Porter-Kollektion erhält ...
