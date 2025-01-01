Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 18
45 Min.Ab 12

Nach all den Steinen, die Ana und Alberto in den Weg gelegt wurden, erhalten die beiden nun endlich die Gelegenheit, vor den Traualtar zu treten. Doch ein weinendes Auge bleibt, denn nach der Hochzeit steht für die junge Familie der Umzug nach New York an. Bevor Alberto Madrid aber den Rücken kehrt, erfährt er, dass ausgerechnet Carlos all die Jahre über seine Briefe an Ana abgefangen hat, weshalb er entschlossen ist, ihn zur Rede zu stellen.

SAT.1 emotions
