Velvet
Folge 5: Kriegserklärungen
46 Min.Ab 12
Nachdem Patricia erfährt, schwanger zu sein, beschließt sie, die Affäre mit Enrique zu beenden und an ihrer Ehe mit Valentín zu arbeiten. Marco verfolgt unterdessen weiterhin seinen perfiden Plan, Ana zu Fall zu bringen - und damit könnte er sogar Erfolg haben, als es ihm gelingt, die Mitarbeiter gegen sie aufzubringen. Cristina versucht in der Zwischenzeit herauszufinden, ob der totgeglaubte Alberto Márquez wirklich noch lebt und findet Schockierendes heraus ...
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
12
