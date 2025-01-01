Velvet
Folge 6: Der Feind im Inneren
46 Min.Ab 12
Cristina setzt alles daran, den totgeglaubten Alberto wieder für sich zurückzugewinnen. Sie weiht Carlos in ihren Plan ein, der all die Jahre über Albertos Briefe abgefangen hat, und bittet ihn, Ana so schnell wie möglich zu heiraten. Unterdessen steht die Pressekonferenz von Raúls neuer Herrenkollektion an - mit dem Werbeträger Humberto Santamaria als Stargast. Doch als dieser betrunken antaumelt, müssen alle Register gezogen werden, um ein Desaster zu vermeiden.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
