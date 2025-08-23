Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Heiliger Boden
89 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Vera wird zu einem Mordfall gerufen, der alte Wunden wieder aufreißt: Bella Furness wird erschlagen aufgefunden. Sie und ihr Mann sind im Besitz des Wegerechts zu einem Grundstück im Naturschutzgebiet, auf dem ein Unternehmer einen Steinbruch errichten lassen will. Umweltaktivisten laufen Sturm und wollen das Vorhaben um jeden Preis verhindern.
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren