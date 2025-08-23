Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Heiliger Boden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 23.08.2025
Joyn Plus
Heiliger Boden

Heiliger BodenJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 3: Heiliger Boden

89 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Vera wird zu einem Mordfall gerufen, der alte Wunden wieder aufreißt: Bella Furness wird erschlagen aufgefunden. Sie und ihr Mann sind im Besitz des Wegerechts zu einem Grundstück im Naturschutzgebiet, auf dem ein Unternehmer einen Steinbruch errichten lassen will. Umweltaktivisten laufen Sturm und wollen das Vorhaben um jeden Preis verhindern.

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 7 Staffeln und Folgen