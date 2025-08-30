Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Phantomschmerz
89 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12
Trauriges Wiedersehen mit einem Exkollegen: Vera Stanhope besucht im Krankenhaus ihren ehemaligen Freund Stuart Macken, der gemeinsam mit seiner Tochter Stella einem Brandstifter zum Opfer gefallen ist. Die junge Frau liegt seither im Koma. Geplagt von der schrecklichen Tragödie stürzt sich Stuart in den Tod. Ob es Vera gelingt, der Sache auf den Grund zu gehen?
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren