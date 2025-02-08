Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Luftschlösser
89 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Eine junge Frau, Lizzie Faulkner, wird vor einem Feriendomizil erschossen aufgefunden. Handelt es sich hierbei um eine gezielte Tat oder war die Frau ein Zufallsopfer? Die Ermittlungen ergeben nämlich, dass statt Lizzie Faulkner eine gewisse Corinne Franks das Wochenende im Ferienhaus hätte verbringen sollen. Ob Veras Fingerspitzengefühl auch in diesem Fall wirkt?
