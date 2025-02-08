Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Luftschlösser

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 08.02.2025
Joyn Plus
Luftschlösser

LuftschlösserJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Luftschlösser

89 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Eine junge Frau, Lizzie Faulkner, wird vor einem Feriendomizil erschossen aufgefunden. Handelt es sich hierbei um eine gezielte Tat oder war die Frau ein Zufallsopfer? Die Ermittlungen ergeben nämlich, dass statt Lizzie Faulkner eine gewisse Corinne Franks das Wochenende im Ferienhaus hätte verbringen sollen. Ob Veras Fingerspitzengefühl auch in diesem Fall wirkt?

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen