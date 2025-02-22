Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Der verlorene Sohn

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 22.02.2025
Der verlorene Sohn

Der verlorene SohnJetzt kostenlos streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Der verlorene Sohn

89 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Der Schürzenjäger John Warnock feiert einen ausgelassenen Abend in einer Bar. Die Drinks fließen, die Stimmung ist gut. Mit an seiner Seite: Eine attraktive junge Frau, die er zu einem amourösen Abenteuer einlädt. Als er jedoch draußen auf sie wartet, wird er erstochen. Vera Stanhope geht dem Fall nach und stößt auf einen entscheidenden Hinweis aus Warnocks Vergangenheit ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen