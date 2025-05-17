Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Die Mottenfalle
88 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12
Am späten Abend wird Vera Stanhope zu einem abgelegenen Waldstück gerufen: Dort liegt die Leiche der 22-jährigen Alex Gartside, die ersten Anzeichen nach von einem Auto erfasst und einfach liegen gelassen wurde. Doch damit ist der Fall noch nicht geklärt. Als Vera mit ihrem Team zum Haus fährt, das Alex hütete, erwartet sie ein Bild abscheulicher Brutalität. Auf dem Boden liegt der getötete Mottenzüchter Martin Nielson. Welche Verbindung gibt es zwischen den beiden Mordfällen?
