Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Familienbande
89 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12
Mitten in einem Fischernetz wird der Leichnam des Anglers Tommy Stonnall gefunden, der schon seit sechs Wochen als vermisst galt. Seine Söhne haben einen ersten Verdacht: Könnte womöglich der Streit mit Jay Connock, dem Besitzer des örtlichen Fischmarkts, etwas mit dem Fall zu tun haben? Vera setzt alles daran, das Beziehungsgeflecht zu entwirren ...
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
