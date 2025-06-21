Gebrochenes VersprechenJetzt ohne Werbung streamen
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Gebrochenes Versprechen
90 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 12
Mitten auf dem Universitätsgelände Northumberlands liegt der Leichnam des Journalismus-Studenten Jamie, der wohl unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster des maroden Gebäudes fiel. Da es weder Hinweise noch Augenzeugen gibt, taucht Vera tiefer in sein Leben ein und muss feststellen, dass Jamie nicht immer nur der fröhliche Lebemann war. Einige Blog-Posts von ihm zeigen nämlich, dass er sich nicht davor scheute, harte Kritik am System zu üben. Ging er damit womöglich zu weit?
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren