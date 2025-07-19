Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Tödlicher Stoff

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 2vom 19.07.2025
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Tödlicher Stoff

90 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12

Die Leiche eines Teenagers wird in der Küstenstadt Payton entdeckt. Vera kann den Jungen dank der Vermisstenkartei identifizieren. Caden Lennon war vor sechs Wochen aus einem Kinderheim bei Newcastle geflohen. Kann die Ermittlerin eine Verbindung zwischen den Städten herstellen und das dunkle Geheimnis lüften, das Caden das Leben gekostet hat?

