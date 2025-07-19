Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Tödlicher Stoff
90 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12
Die Leiche eines Teenagers wird in der Küstenstadt Payton entdeckt. Vera kann den Jungen dank der Vermisstenkartei identifizieren. Caden Lennon war vor sechs Wochen aus einem Kinderheim bei Newcastle geflohen. Kann die Ermittlerin eine Verbindung zwischen den Städten herstellen und das dunkle Geheimnis lüften, das Caden das Leben gekostet hat?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
