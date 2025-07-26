Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Die Bootsparty

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 3vom 26.07.2025
Folge 3: Die Bootsparty

90 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12

Die Königin der Beauty-Salons in Newcastle, Lisa Varsey, lädt Freunde und Familie auf eine Bootstour ein, um ihren Erfolg zu feiern. Die schöne heile Welt verkehrt sich jedoch ins Gegenteil, als ihre Schwester Danielle tot aus dem Wasser gezogen wird. Vera versucht, hinter die schillernde Fassade zu blicken und zu erforschen, wer die junge Frau getötet hat.

