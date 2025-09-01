Why Women Kill
Folge 2: Du kannst schon wieder?
47 Min.Ab 12
1963 erkennt Beth Ann, dass sie in ihrer Ehe nur noch die Rolle der Hausfrau einnimmt. Um die Aufmerksamkeit ihres Mannes zurückzugewinnen, tritt sie aus ihrer Komfortzone heraus und hofft, mit frivolen Ideen für Abwechslung zu sorgen. 1984 wird Simone nach dem inszenierten Selbstmordversuch ihres Mannes bewusst, dass ihre Ehe auf Lügen basiert, weshalb sie Trost beim Sohn ihrer Freundin sucht. Und 2019 gerät Taylors offene Ehe ins Wanken, als echte Gefühle alles verändern.
