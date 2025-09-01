Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Why Women Kill

Du kannst schon wieder?

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Du kannst schon wieder?

Du kannst schon wieder?Jetzt ohne Werbung streamen

Why Women Kill

Folge 2: Du kannst schon wieder?

47 Min.Ab 12

1963 erkennt Beth Ann, dass sie in ihrer Ehe nur noch die Rolle der Hausfrau einnimmt. Um die Aufmerksamkeit ihres Mannes zurückzugewinnen, tritt sie aus ihrer Komfortzone heraus und hofft, mit frivolen Ideen für Abwechslung zu sorgen. 1984 wird Simone nach dem inszenierten Selbstmordversuch ihres Mannes bewusst, dass ihre Ehe auf Lügen basiert, weshalb sie Trost beim Sohn ihrer Freundin sucht. Und 2019 gerät Taylors offene Ehe ins Wanken, als echte Gefühle alles verändern.

Alle Staffeln im Überblick

Why Women Kill
SAT.1 emotions
Why Women Kill

Why Women Kill

Alle 1 Staffeln und Folgen