Why Women Kill
Folge 7: Koks im Kofferraum
48 Min.Ab 12
1963 erfährt Beth Ann, dass April von Rob schwanger ist. In ihrer Verzweiflung täuscht sie ihm eine Krebserkrankung vor, um Mitleid zu erregen und ihn an sich zu binden. 1984 enthüllt Simone Karls Homosexualität, um Tommy zu schützen, und wird von ihm nach Paris eingeladen. Und 2019 verfällt Eli trotz längerer Abstinenz erneut den Drogen. Als Taylor einen Entzug fordert und er ablehnt, verlässt sie ihn. Jade bleibt - und versorgt ihn weiter mit Kokain.
