Why Women Kill
Folge 8: Simone auf dem Schenkel
48 Min.Ab 12
1963 erfindet Beth Ann eine tödliche Diagnose, um Rob zu halten, doch dieser macht April nach ihrem Schwangerschaftsgeständnis einen Antrag. In den 1980ern ringt Simone mit Karls HIV-Diagnose und weist Tommy von sich, der sich daraufhin betäubt in Gefahr bringt. Und 2019 verdrängt Jade Taylor aus Elis Leben, manipuliert ihn geschickt und sichert sich seinen Reichtum und seine Zuneigung, während er immer tiefer in die Sucht abrutscht.
