Wild Cards
Wild Cards
Ein einmaliges Angebot mit Hindernissen: Dem degradierten Polizisten Cole Ellis und der inhaftierten Betrügerin Max Mitchell wird vorgeschlagen, ein Ermittler-Team zu bilden, um gemeinsam Verbrechen aufzuklären. Im Gegenzug erhält Ellis die Chance, in seinen alten Job zurückzukehren, während Max aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch das ungleiche Duo verfolgt völlig unterschiedliche Ansätze bei der Lösung der Fälle ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
