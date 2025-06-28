Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
X Games

X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 28.06.2025
Joyn Plus
X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)

X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)Jetzt ohne Werbung streamen

X Games

Folge 6: X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)

240 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6

Salt Lake City wird 2025 zum Epizentrum des Actionsports! Erlebt die besten BMX-Fahrer im "Men's BMX Park", die mit waghalsigen Tricks über Bowls und Halfpipes fliegen. Auch die Skateboarder im "Men's Skateboard Park" werden mit beeindruckenden Manövern begeistern. "Moto X Best Trick" verspricht unglaubliche Stunts und waghalsige Sprünge. Und verpasst nicht "Women's Skateboard Vert", wo die Athletinnen mit Höhe und Stil überzeugen! Adrenalin pur garantiert!

Alle Staffeln im Überblick

X Games
ProSieben FUN
X Games

X Games

Alle 1 Staffeln und Folgen