X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)
X Games
Folge 6: X Games 2025 - Salt Lake City - Tag 2 (1)
240 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6
Salt Lake City wird 2025 zum Epizentrum des Actionsports! Erlebt die besten BMX-Fahrer im "Men's BMX Park", die mit waghalsigen Tricks über Bowls und Halfpipes fliegen. Auch die Skateboarder im "Men's Skateboard Park" werden mit beeindruckenden Manövern begeistern. "Moto X Best Trick" verspricht unglaubliche Stunts und waghalsige Sprünge. Und verpasst nicht "Women's Skateboard Vert", wo die Athletinnen mit Höhe und Stil überzeugen! Adrenalin pur garantiert!
