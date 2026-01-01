Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt
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Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt
Junge Menschen können schnell in eine finanzielle Schieflage geraten. Jede Episode von „Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt…“ erzählt einen Problemfall, wie er im Leben eines Teenagers passieren könnte. Coach Jenny Bahl, Rechtsanwalt Stephan Bartels sowie weitere Experten analysieren und kommentieren die Konfliktsituationen der Jugendlichen. Sie klären über Ursachen von Problemen auf und geben hilfreiche Ratschläge zur Krisenbewältigung.