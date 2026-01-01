Krass Schule - Die jungen Lehrer
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Krass Schule - Die jungen Lehrer
Nach dem langjährigen Erfolg im TV kehrt das Format in einer überraschend frischen Form zurück: Eine moderne, hochmoderne Nachhilfeschule öffnet ihre Türen, wo alte Bekannte und spannende Gesichter aufeinandertreffen. Viele aufregende Herausforderungen erwarten die charismatischen jungen Pädagogen, während der charakteristische Mix aus intensivem Drama, herzlicher Freundschaft und Coming-of-Age-Themen diese Geschichte fesselnd macht.