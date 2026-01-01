ran Fußball Bundesliga: Highlight Clips und Videos hier streamen
Alles Wissenswerte über die Bundesliga gibt es hier: News, Transfers und Gerüchte rund um aktuelle Geschehnisse und Spieltage.
1. Bundesliga: Clips und Videos zur Top-Liga Deutschlands
Die 1. Fußball Bundesliga begeistert Millionen Fans. Sie ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Jedes Wochenende kämpfen Mannschaften um Tore, Punkte und den Titel. Die Saison bietet viele spannende Momente. Joyn und ran zeigen dir die aktuellen Highlight Clips zu den Vereinen und Spielen der 1. Bundesliga.
Was ist die 1. Bundesliga?
Die 1. Bundesliga wurde 1963 gegründet. Sie ist die höchste professionelle Fußballliga in Deutschland. Die Liga ist bekannt für ihre volle Stadien, tolle Stimmung und viele Tore. Sie zieht Fans weltweit an.
Die Struktur der Liga
In der 1. Bundesliga spielen 18 Mannschaften. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere Mannschaft. Einmal zu Hause und einmal auswärts. Eine Saison hat 34 Spieltage.
- Ein Sieg bringt drei Punkte.
- Ein Unentschieden bringt einen Punkt.
- Eine Niederlage bringt null Punkte.
Die Mannschaft mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird Deutscher Meister. Die beiden letzten Teams steigen direkt in die 2. Bundesliga ab. Das drittletzte Team spielt eine Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga.
Welche Vereine spielen in der Saison 2025/2026 in der 1. Bundesliga?
- FC Bayern München (Meister)
- Bayer 04 Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Dortmund
- SC Freiburg
- 1. FSV Mainz 05
- RB Leipzig
- SV Werder Bremen
- VfB Stuttgart (Pokalsieger)
- Borussia Mönchengladbach
- VfL Wolfsburg
- FC Augsburg
- 1. FC Union Berlin
- FC St. Pauli
- TSG 1899 Hoffenheim
- 1. FC Heidenheim
- 1. FC Köln (Aufsteiger)
- Hamburger SV (Aufsteiger)
Wo finde ich Tabelle und Spielplan der 1. Bundesliga 2025/2026?
Wer ist Rekordmeister der 1. Bundesliga?
Der FC Bayern München ist der Rekordmeister der 1. Bundesliga. Der Verein hat die Meisterschaft deutlich öfter gewonnen als jedes andere Team. Diese Dominanz macht den FC Bayern zu einem zentralen Thema in der Liga.
